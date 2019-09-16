Багдад, , 15:53 — REGNUM Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нападение на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии производились не с территории Ирака, об этом 16 сентября сообщает Al Arabia.

Информацией поделился премьер-министр Ирака Адель Абдул Махди, получивший ее от Помпео в ходе телефонного разговора.

«Со своей стороны государственный секретарь США заявил, что, по имеющейся у них информации, территория Ирака не использовалась для нападения на Саудовскую Аравию», — отметил Махди.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября беспилотники атаковали несколько нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии, что нанесло значительный ущерб добыче нефти в стране.

Ответственность за нападения взяли на себя йеменские хуситы, сражающиеся с королевством в Йемене. Однако власти США обвинили в организации инцидента Иран, добавив, что нападение могло осуществляться также с территории Ирака.

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