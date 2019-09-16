Брюссель, , 15:38 — REGNUM Европейский союз призвал к «максимальной сдержанности» после нападения беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Саудовской Аравии и обвинения Тегерана в атаках, сообщает Le Figaro.

«Важно четко установить факты и определить ответственность за это плачевное нападение. В то же время Европейский союз повторяет свой призыв к большей сдержанности и деэскалации», — заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Издание отмечает, что цены на нефть упали в понедельник, 16 сентября, после нападения на нефтяные объекты Саудовской Аравии, что резко сократило мировые поставки черного золота и вызвало опасения по поводу военной эскалации между США и Ираном. Взрывы вызвали пожары на крупнейшем в мире заводе по переработке нефти в Абкаике и месторождении в Хурайсе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МИД Франции решительно осудил нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

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