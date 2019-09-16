Ереван, , 15:43 — REGNUM Директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян подал в отставку, 16 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

«Я принял решение уйти в отставку с должности директора Службы национальной безопасности. Я считаю такое решение в нынешней ситуации наиболее верным и обоснованным. Я принял это решение так же уверенно, как и то, когда согласился занять должность директора Службы национальной безопасности в решающие этапы бархатной революции», — заявил бывший директор СНБ.

Ванецян также выразил некоторые разногласия, возникшие в ходе работы.

«Государственное строительство имеет свою логику. Стихийность решений, огульность действий, отсутствие различий между первоочередным и второстепенным — не тот путь, который ведет к осуществлению целей. Это не имеет ничего общего с честью офицера, его погоны и такой ход событий несовместимы. Моя отставка пусть будет отрезвляющим шагом: «Остановись». Во всех остальных вариантах победит долг перед родиной» — заявил Ванецян.