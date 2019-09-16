Москва, , 15:34 — REGNUM Атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии вызвали резкое осуждение в Москве, однако российская сторона предостерегает от поспешных выводов о причастных к ударам. Об этом говорится комментарии МИД РФ, опубликованном 16 сентября.

Саудиты и горящая нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Настоятельно рекомендуем не спешить с выводами о том, кто осуществил эту атаку на саудовские НПЗ», — подчеркнули в МИД.

Российские дипломаты считают контрпродуктивным использовать инцидент для нагнетания напряженности вокруг Ирана с подачи США. Тем более недопустимы варианты с силовым ответом Тегерану, которые якобы обсуждаются американскими властями, говорится в сообщении.

В МИД указали, что атака на нефтяные объекты — прямое следствие кризиса в Йемене, и призвали как можно скорее урегулировать его под эгидой ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, ответственность за удары беспилотников по нефтеперерабатывающим предприятиям саудовской компании Saudi Aramco взяло на себя хуситское движение «Ансар Алла». Саудовская Аравия после произошедшего вполовину сократила добычу нефти.

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