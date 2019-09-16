Иерусалим, , 16:35 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал аннексировать новые палестинские территории, если он будет переизбран на новый срок, об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Глава израильского правительства подчеркнул, что в случае его утверждения в должности премьер-министра после внеочередных выборов, он установит государственный суверенитет над частью города Хеврон, а также над поселением Кирьят-Арба.

Ранее Нетаньяху объявил, что аннексирует регион долины реки Иордан на оккупированном Западном берегу.

Слова премьер-министра Израиля вызвали возмущение среди международного сообщества, по законам которого Израиль незаконно оккупировал территории к западу от реки Иордан.

Читайте ранее в этом сюжете: Турецкие СМИ: в Израиле возможен новый коалиционный кризис