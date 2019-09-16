Киев, , 15:40 — REGNUM Словакия считает, что антироссийские санкции должны быть продолжены до тех пор, пока Украина не вернет контроль над своей территорией. Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщило 16 сентября информационное агентство «Укринформ».

"Словакия согласна с позицией Европейского союза и поддерживает продление санкций против России до момента выполнения Минских соглашений и получения Украиной контроля над своей территорией», — рассказал она.

Политик назвала санкции «инструментом справедливости», которые способствуют решению конфликта в Донбассе.

Она также добавила, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, а также возобновление переговоров в «нормандском формате» — важные сигналы, которые показывают, что вопрос можно решить путём переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко констатировал определённое потепление отношений между Россией и Украиной.

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Напомним, украинская пропаганда представляет Россию участницей конфликта в Донбассе, хотя на самом деле РФ является одной из трёх стран-гарантов выполнения Украиной Минских соглашений.