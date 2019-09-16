Кампала, , 15:25 — REGNUM Согласно ежегодному отчету правительства Уганды за 2018/2019 годы, министерство водных ресурсов и окружающей среды страны показало худшие результаты работы. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, ежегодный отчет правительства Уганды об использовании бюджета (GAPR) на 2018/2019 гг. содержит всестороннюю оценку деятельности правительства и анализ результатов государственных расходов за финансовый год. В отчете основное внимание уделяется эффективности деятельности министерств и ведомств.

Результаты работы министерств и ведомств страны сравнивают с целевыми показателями во всех секторах государственного управления и прогрессом, достигнутым в реализации ключевых программ, согласованных в ходе последних заседаний правительства, добавляют журналисты.

Отчет, опубликованный во вторник, 11 сентября, в канцелярии президента в Кампале, показал, что министерство водных ресурсов набрало всего 27 процентов против 79 процентов в 2017/2018 годах, зафиксировав снижение эффективности работы на 52 процентных пункта.

Министр по водным ресурсам и окружающей среде Уганды Сэм Чепторис в субботу, 14 сентября, заявил журналистам, что в течение последних 15 лет финансирование районов для обеспечения их чистой водой не изменилось.

«Я хочу согласиться с тем, что в общем безопасном доступе к воде наблюдается стагнация. Во многом это было связано с предоставлением округам условных грантов, которые оставались неизменными в течение последних 15 лет, несмотря на рост населения этих районов», — сказал Чепторис.

Министерство также критикуют за неспособность остановить «истощение лесов», «обширное вторжение в водно-болотные угодья» и «высокий уровень загрязнения воды».

«Также верно и то, что заболоченные участки и лесной покров сократились, потому что люди очищают леса для расширения сельскохозяйственных угодий, заготовки дров и угля», — заявил Чепторис.

Премьер-министр страны Рухакана Ругунды заявил журналистам, что необходимо срочное вмешательство, поскольку страна рискует пострадать от неблагоприятных погодных явлений.

«Нам необходимо обратить внимание на резкое истощение нашего лесного покрова и деградацию водно-болотных угодий, поскольку это может усилить негативные последствия изменения климата и стереть любой прогресс, которым мы в настоящее время пользуемся», — сказал д-р Ругунда.