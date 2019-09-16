Рига, , 15:13 — REGNUM Фонд содействия инноваций выделяет грант в размере 20 млн рублей компании по производству игрушек «Русские игрушки», которая уже организовала их промышленное производство в Гурьевске, пригороде Калининграда, сообщило сегодня, 16 сентября, пресс-служба регионального правительства.

Средства будут направлены на внедрение инновационного литья игрушек. По словам министра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Дмитрия Кускова, это один из крупнейших грантов в подобной категории заявителей.

Тематические наборы фигурок «Рыцари», «Самолеты», «Римляне и галлы», «Самураи», «Зоопарк» и другие продаются как в Калининградской области, так и в других регионах РФ. Новый метод литься повысит качество изделий и снизит затраты на его производство.