Лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре.

Анкара, , 15:10 — REGNUM По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, сначала лидеры двух стран побеседует в формате один-на-один, после чего к главам государств при необходимости присоединятся члены делегаций. Встреча проходит в закрытом для прессы режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, трёхсторонний саммит Турции, России и Ирана в Анкаре посвящен сирийскому урегулированию. Помимо президента, Россию также будут представлять главы МИД Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

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