Калининград, , 15:10 — REGNUM В Калининградской области за нарушение антикоррупционного законодательства своих мандатов лишились два депутата совета муниципального образования, сообщает пресс-служба регионального правительства сегодня, 16 сентября.

Решения приняты после анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Службой по противодействию коррупции Калининградской области. Решение об отстранении подписано губернатором области Антоном Алихановым, досрочное завершение полномочий утверждено советом депутатов.

Полномочий лишились народные избранники окружного Совета депутатов муниципального образования «Черняховский городской округ» Виталий Корзин и Виктор Романюк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичное решение после проверки в августе 2019 года было принято в отношении депутата Озёрского городского округа Вадима Кузнецова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калининградской области депутат лишён мандата