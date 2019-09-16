Вильнюс, , 15:09 — REGNUM В Литве появилась первая крайне негативная реакция на детали экономической интеграции России и Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 сентября. Успех интеграции приведёт к «геополитическому концу Литвы», но официальный Вильнюс ещё может успеть до конца этого, 2019-го, года помешать экономическому сближению двух стран.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет руководитель Центра социальной и политической критики университета Витаутаса Великого, философ Гинтаутас Мажейкис.

«Начался аншлюс Белоруссии: I фаза. Инфо-атака. «Вежливые люди-финансисты», — пишет Мажейкис прогнозируя, что к 2021 году Россия и Белоруссия станут фактически единым государством, но формально при этом Белоруссия останется суверенной и даже сохранит свой голос в ООН, которым якобы, по сути, будет руководить Москва.

«Как выглядит эта оккупация: как интеграция в экономике, финансах, административном праве, равносильная конфедерации, а скорее, даже и федерации. De facto создаётся и расширяется Федеративная Российская республика, что является прямым ударом по Украине, Литве, Латвии», — пишет он, далее приводя выдержки из документа по интеграции экономик России и Белоруссии, что, по словам Мажейки, приведёт к «окончательному присоединению Белоруссии к 2021 году, хотя формально, возможно, ещё будет сохранена маска суверенитета», а Белоруссия останется субъектом международного права.

Далее он рассуждает о статусе в ООН, утверждая, что Белоруссия его сохранит, что будет якобы только выгодно России, поскольку после 1944 года Сталин «хотел в ООН иметь все 15 республик» СССР, что в разы увеличило бы влияние СССР в Организации Объединённых наций.

«Так что избран похожий сценарий: разносторонняя, диверсифицированная административная интеграция, углублённая, сердце которой — общая финансовая и экономическая система регулирования», — пишет литовский философ, добавляя, что далее эти же процессы будут происходить и в других сферах, в том числе и военной. По его мнению, финансисты присоединят Белоруссию к России различными законами, включая не только общую таможенную и налоговую системы, но и общее регулирование экономики, включая и надзор за белорусским рублём.

«De facto Белоруссия с 2021 года будет окончательно присоединена и не будет управлять своими границами, несмотря на то, что большинство таможенников и пограничников останутся теми же. По ходу планируется российская военная БелАЭС в Белоруссии, слияние систем безопасности России и Белоруссии, и кто его знает, какие ещё секретные протоколы. Чётко виден только первый шаг атаки «вежливых финансистов», который начался с инфо-нападения, подписанием подготовительных перед аншлюсом документов», — продолжил Мажейка.

Он обрушился с критикой как на бывшего президента Литвы Далю Грибаускайте, так и на действующего Гитанаса Науседу, утверждая, что политика Литвы — «беззубая», «обиженного страуса», превратившегося в «петуха, который взлетел на дерево при приближении лисы и оттуда что-то кукарекает». Он призывает президента Литвы Гитанаса Науседу ясно понять, что именно сейчас происходит «новая форма гибридной оккупации», а Литва до этого момента показывала неспособность хоть как-то влиять на ситуацию. Первое доказательство тому — завершение строительства Белорусской АЭС.

Последняя надежда, по его словам, это «разбудить самосознание» белорусов. Это может помочь захоронению повстанцев мятежа 1831 и 1863 годов, останки которых недавно были найдены в Литве. Это, подчёркивает Мажейка, необходимо делать в Минске. «Призраки всегда лучшие вдохновители, которые сильнее всех финансовых аргументов. (…) Миф — это сила, которая способна остановить экономику», — считает Мажейка, напоминая, что мятежники 1863 года — общие «герои» борьбы белорусов и литовцев против тогда царской России.

«Аншлюс Белоруссии, инфо-этап которого уже начался, это начало геополитической катастрофы Литвы», — заявил литовский философ.