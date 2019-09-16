Вильнюс, 16 сентября 2019, 15:09 — REGNUM В Литве появилась первая крайне негативная реакция на детали экономической интеграции России и Белоруссии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 сентября. Успех интеграции приведёт к «геополитическому концу Литвы», но официальный Вильнюс ещё может успеть до конца этого, 2019-го, года помешать экономическому сближению двух стран.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет руководитель Центра социальной и политической критики университета Витаутаса Великого, философ Гинтаутас Мажейкис.
«Начался аншлюс Белоруссии: I фаза. Инфо-атака. «Вежливые люди-финансисты», — пишет Мажейкис прогнозируя, что к 2021 году Россия и Белоруссия станут фактически единым государством, но формально при этом Белоруссия останется суверенной и даже сохранит свой голос в ООН, которым якобы, по сути, будет руководить Москва.
Далее он рассуждает о статусе в ООН, утверждая, что Белоруссия его сохранит, что будет якобы только выгодно России, поскольку после 1944 года Сталин «хотел в ООН иметь все 15 республик» СССР, что в разы увеличило бы влияние СССР в Организации Объединённых наций.
Он обрушился с критикой как на бывшего президента Литвы Далю Грибаускайте, так и на действующего Гитанаса Науседу, утверждая, что политика Литвы — «беззубая», «обиженного страуса», превратившегося в «петуха, который взлетел на дерево при приближении лисы и оттуда что-то кукарекает». Он призывает президента Литвы Гитанаса Науседу ясно понять, что именно сейчас происходит «новая форма гибридной оккупации», а Литва до этого момента показывала неспособность хоть как-то влиять на ситуацию. Первое доказательство тому — завершение строительства Белорусской АЭС.
Последняя надежда, по его словам, это «разбудить самосознание» белорусов. Это может помочь захоронению повстанцев мятежа 1831 и 1863 годов, останки которых недавно были найдены в Литве. Это, подчёркивает Мажейка, необходимо делать в Минске. «Призраки всегда лучшие вдохновители, которые сильнее всех финансовых аргументов. (…) Миф — это сила, которая способна остановить экономику», — считает Мажейка, напоминая, что мятежники 1863 года — общие «герои» борьбы белорусов и литовцев против тогда царской России.