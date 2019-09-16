Тегеран, , 15:07 — REGNUM Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили очередной танкер в Персидском заливе. Об этом сегодня, 16 сентября, сообщает агентство Fars.

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Судно, которое следовало из провинции Хормозган в Объединённые Арабские Эмираты, было задержано в нескольких десятках километров от острова Большой Танб.

На борту танкера находились 11 человек. Весь экипаж судна был арестован и передан в распоряжение судебных органов, пишет ТАСС Известно, что судно перевозило 250 тыс. литров контрабандного дизельного топлива.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе командующий Военно-морских сил (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али-Резу Тангисири заявил, что Иран способен в любое время захватить любое судно. Он отметил, что Иран обеспечивает безопасность в Ормузском проливе и Персидском заливе, поэтому иностранные военные корабли, в том числе Соединённых Штатов и Великобритании, там не нужны.

Напомним, 7 сентября в Персидском заливе береговая охрана Ирана задержала танкер с экипажем на борту. Все 12 задержанных — филиппинцы. Грузовое судно перевозило около 283 тысяч литров контрабандного топлива. Всем членам экипажа предъявлено обвинение в нарушении законов Ирана. Ранее, 19 июля в Ормузском проливе был задержан британский танкер Stena Impero за нарушение норм международного морского права.