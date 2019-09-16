Москва, , 15:04 — REGNUM Новая позиция Киева по урегулированию в Донбассе доведена до российского руководства, она говорит о необходимости тщательной подготовки нормандских переговоров. Об этом сообщил 16 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал преждевременными разговоры о каких-либо выборах в Донбассе до встречи в «нормандском формате». Подобные слова лишний раз подчеркивают необходимость тщательной подготовки встречи, чтобы она была результативной, отметил Песков.

Он добавил, что конкретных сроков проведения нормандского саммита нет, работа идет над прояснением перспектив продуктивности переговоров. При этом каких-либо «красных линий» для Кремля нет, они есть для всех сторон Минских соглашений и вытекают из них.

Читайте также: Зеленский не видит возможности говорить о выборах в Донбассе

А также: Волкер назвал условия для реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе