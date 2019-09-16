Киев, , 14:57 — REGNUM Правительство Украины Алексея Гончарука нашло время представить свою программу «кому угодно», но только не парламенту, который формально его избрал.

Об этом на согласительном совета Рады заявила сегодня, 16 сентября, одна из лидеров депутатской фракции партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Уже вторую неделю мы работаем без часа вопросов к правительству… А у нас есть много вопросов ‑ и по внешней политике и по бюджету. Поэтому наша политическая сила настаивает на том, чтобы в пятницу был час вопросов к правительству», — заявила соратница Порошенко.

Она пообещала не «травить» Кабмин Гончарука, а «иметь с ними диалог», поскольку «это европейская цивилизованная форма сотрудничества парламента и правительства».

ИА REGNUM напоминает, что 9 сентября спикер Верховной рады Дмитрий Разумков объявил, что у новоназначенных министров слишком много работы, в частности, над госбюджетом-2020 и программой деятельности, поэтому традиционный час вопросов к правительству не будет проводиться ориентировочно до середины октября.

Сегодня Разумков дал понять, что руководство Рады не поддержит требование фракции «ЕС», подчеркнув, что ближайшая пятница будет посвящена рассмотрению госбюджета-2020.