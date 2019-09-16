Сеул, , 15:33 — REGNUM Неправительственные обмены между Южной Кореей и КНДР идут полным ходом, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения.

По их словам, в настоящее время стороны ведут переговоры о проведении чемпионата Азии по тяжелой атлетике среди юниоров, а также отборочным турнирам чемпионата мира по футболу 2022 года.

Известно, что в октябре текущего года сборные КНДР и Южной Кореи сыграют в одной группе второго раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии. Отборочные турниры пройдут в Пхеньяне на стадионе имени Ким Ир Сена.

Кроме того, страны имеют контакты по мероприятиям в третьих странах. Среди которых Всемирная конференция по вопросам религии и мира (WCRP), прошедшая в Германии в период с 20 по 23 августа текущего года.

Тем не менее, представители министерства отметили, что до сих пор не получили подробной информации относительно игры и визита южнокорейских спортсменов на Север. Также не было получено официального приглашения на чемпионат Азии по тяжелой атлетике, который пройдет в Пхеньяне с 20 по 27 сентября.