Москва, , 16:10 — REGNUM Американские спецслужбы готовят очередную провокацию, чтобы помещать урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«У меня как человек, который хорошо знает работу американских спецслужб, особенно по вопросам провокации, чётко сложилось мнение: провокация по-новому подготовлена, они готовят эту тему, потому что им не нужен мир», — заявил парламентарий.

По мнению Клинцевича, России следует обратиться и к населению Украины и к политикам, чтобы не допустить очередного обострения конфликта в Донбассе. При этом участник ток-шоу отметил, что президент Украины Владимир Зеленский делает пусть и слабые, но правильные шаги в сторону урегулирования конфликта. Тем не менее в случае обострения боевых действий, Россия не должна оставлять население Донбасса на произвол судьбы, уверен сенатор.

«Там живут русские люди. Мы отстаиваем их, и мы их в обиду не дадим. Если пойти по пути, по которому предлагает Украина, без амнистии, без выборов, без отведения войск, решить проблему нельзя. И только эти факторы решат и мир, и целостность Украины», — сказал Клинцевич.

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