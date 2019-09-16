Париж, , 14:50 — REGNUM Десяток французских женщин с детьми, содержащиеся в курдских лагерях в Сирии, подали жалобу на министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана за отказ репатриировать их и «неспособность помочь», сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что эти жалобы были поданы в июле и сентябре в суд Республики, единственный орган, уполномоченный судить действия, совершенные членами правительства при исполнении своих обязанностей.

Заявители упрекают главу французской дипломатии в том, что он «взвешенно, преднамеренно и намеренно» отказывается репатриировать этих женщин и детей бывших французских джихадистов, содержащихся в курдских лагерях в Сирии, когда они находятся в опасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пока французское правительство согласилось репатриировать детей из сирийских лагерей только «на индивидуальной основе».

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