Эр-Рияд, , 14:58 — REGNUM Генеральный секретарь Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Сануси Баркиндо высоко оценил усилия Саудовской Аравии по нейтрализации последствий нападения на нефтеперерабатывающие заводы страны, об этом 16 сентября сообщает Bloomberg.

«Власти Саудовской Аравии приняли этот вызов, и то, как они на него ответили, достойно похвалы», — подчеркнул Баркиндо в интервью изданию, добавив, что ситуация в настоящий момент находится под контролем.

Политик также подчеркнул, что Эр-Рияд проявил полную открытость в данном вопросе, поэтому экстренного заседания стран-членов ОПЕК не потребуется.

Как передавало ИА REGNUM, 14 сентября десятки беспилотников атаковали несколько нефтеперерабатывающих заводов Саудовской Аравии, в результате чего производство нефти в стране значительно сократилось. Ответственность за инцидент взяли на себя йеменские хуситы.

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