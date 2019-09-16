Москва, , 14:45 — REGNUM В администрации президента РФ надеются, что Саудовская Аравия сможет уже в ближайшее время справиться с последствиями атаки дронов, которая была совершена на нефтяные объекты государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Железняк: атака дронов может привести к мировому конфликту

Сам инцидент пресс-секретарь президента РФ назвал «неприятнйо историей».

«Что касается самого инцидента, то мы уже говорили, это очень-очень неприятная история. Естественно, негативные последствия есть для мировых рынков энергетики», — отметил Песков.

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Как сообщал ИА REGNUM, в ночь на 14 сентября на объектах саудовской нефтяной компании Saudi Aramco произошли взрывы с последующим возгоранием. Причиной стала атака дронов, ответственность за которую взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Инцидент отразился на добыче нефти в Саудовской Аравии — она сократилась почти в два раза.

Как заявил министр энергетики России Александр Новак, подобные инциденты влияют на энергобезопасность во всём мире. Однако, по его словам, мировых запасов нефти достаточно, чтобы компенсировать потери от снижения добычи топлива.

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