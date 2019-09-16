Москва, , 14:41 — REGNUM Программу экономической интеграции РФ и Белоруссии должны представить руководителям стран до конца 2019 года. Об этом сообщил 16 сентября журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сведения о программе носят предварительный характер, план пока не публиковали и не раскрывали. Содержание дорожной карты станет известно из доклада российского и белорусского правительств президентам, при этом главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко поручали подготовить доклад до нового года, хотя точных дат пока нет.

Большей частью план действий согласован, стороны провели очень серьезную работу, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии. Документ предполагает, в частности, возможность перехода на единые Налоговый и Гражданский кодексы, общий внешнеторговый режим, к единому регулятору рынков нефти, газа и электроэнергии.

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