Киев, , 14:31 — REGNUM Новое правительство Украины намерено значительно увеличить затраты на безопасность и оборону.

В частности, как предполагает проект госбюджета-2020, на следующий год на эту статью расходов будет предусмотрено 245,8 млрд грн (на 2019 г. правительство Гройсмана выделило 209,5 млрд грн).

Как уточнила министр финансов Оксана Маркарова, эта сумма будет разбита на разных распорядителей, которые задействованы в безопасности и обороне Украины. Какие конкретно ведомства получат усиленное финансирование — пока неизвестно.

Также чиновник отметила, что есть еще новая «военная» статья — дополнительные средства, которые должен перераспределить Совет национальной безопасности и обороны.

«Безопасность и оборона имеют один из наиболее высоких приоритетов», — заявила Маркарова.

Отметим, что ранее в политических кругах Украины обсуждали информацию о том, что военный бюджет в следующем году будет снижен на 8−10%.

ИА REGNUM напоминает, что 15 сентября, как и предусмотрено законодательством, Кабмин Украины внес в Раду проект госбюджета на 2020 год.

В ближайшую пятницу, 20 сентября, правительство представит в Раде главный финансовый документ и ответит на вопросы парламентариев.