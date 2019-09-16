Москва, , 14:51 — REGNUM Единственным способом сохранить территориальную целостность Украины является исполнение Минских соглашений. Об этом заявил член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Жизнь в Донбассе становится невыносимой. Многие уже привыкли к смерти. Они относятся к этому по-другому. И чем больше времени проходит после того, как было подписано соглашение по нормандскому формату, тем больше я убеждаюсь, что это единственный правильный продуманный выход сохранить целостность Украины, сохранить мир на Украине», — отметил парламентарий.

Клинцевич высказал мнение, что озвученные им тезисы понимает и население Украины. Однако киевские власти пытаются не исполнять взятые на себя обязательства.

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