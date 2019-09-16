Ереван, 16 сентября 2019, 14:30 — REGNUM Глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян подаст в отставку, премьер-министр Никол Пашинян подписал соответствующее ходатайство.
Как сообщил премьер-министр Армении на пресс-конференции, соответствующий указ президента Армении будет подписан в ближайшее время.
По его словам, Ванецян сосредоточится над работой в Федерации футбола Армении, главой которой он является.
Артур Ванецян считается одним из самых приближенных кадров Пашиняна. О реальных причинах отставки пока говорить преждевременно. Отставку Ванецяна можно считать самой громкой с момента прихода к власти Никола Пашиняна.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 16 сентября, парламент Армении принял в первом чтении проект закона, согласно которому должности глав СНБ и полиции Армении будут считаться политическими.