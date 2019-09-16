Екатеринбург, , 14:32 — REGNUM Начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Татьяна Ярошевская покинула свой пост. Как сообщают местные издания, обязанности руководителя управления будет временно исполнять её первый заместитель Елена Трофимова.

По данным издания «Новый день», в мэрии подтвердили информацию об увольнении, однако когда будет назначен новый руководитель, неизвестно. Это произойдёт после того, как глава Екатеринбурга Александр Высокинский проведёт соответствующее назначение.

Отметим, что по словам Татяьны Ярошевской, она переходит на работу в Москву — исполнительным директором в МХАТ им. Горького.

Напомним, что информация о том, что Татьяна Ярошевская сменит место работы, появилась ещё в конце августа.