Новосибирск, , 14:21 — REGNUM Правительство Новосибирской области одобрило изменения в региональное законодательство, регулирующее обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вопрос был рассмотрен на заседании сегодня, 16 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Изменения коснулись нормативно-правовые акты. Они были приведены в соответствие с требованиями федерального законодательства. Так, законом закрепляются полномочия министерства труда и социального развития региона по формированию сводного списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Контроль использования и сохранности предоставленного жилья также ложится на Минтруд. Изменения вносятся в закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Областное правительство одобрило предложенные изменения. В ближайшее время они будут внесены на обсуждение в Законодательное собрание региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в соседнем регионе — Кузбассе — в городе Новокузнецке десятки сирот получили положенные им новые квартиры только после вмешательства прокуратуры.

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