Бербера , , 14:26 — REGNUM Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) больше не планируют содержать военный аэропорт в Сомалиленде, а строящийся в настоящее время объект будет превращен в гражданский аэропорт. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление президента самопровозглашенного государства.

«Аэропорт Бербера, который строился ОАЭ и изначально предназначался для военной базы, станет общественным аэропортом для гражданских лиц», — сказал в субботу, 14 сентября, президент Сомалиленда Муза Бихи Абди.

Официальные лица ОАЭ не сразу ответили на запрос по электронной почте для комментариев.

По информации журналистов агентства, в прошлом году власти Сомалиленда заявили, что ОАЭ будут обучать военных страны, что станет частью сделки по размещению военной базы ОАЭ в регионе. ОАЭ начали строительство базы в 2017 году в портовом городе Бербера. По условиям сделки, ОАЭ должны были находиться там в течение 30 лет.