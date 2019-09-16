Анкара, , 14:23 — REGNUM Министр обороны Турции Хулуси Акар провел переговоры со своим иранским коллегой Амиром Хатами в столице государства, городе Анкара. Об этом 16 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Представители военных ведомств присутствовали на торжественной церемонии, после чего обсудили вопросы региональной безопасности и обороны.

Встреча прошла в рамках трехстороннего саммита с участием Турции, Ирана и России, целью которого является окончательное урегулирование сирийского конфликта. В переговорах примут участие президенты указанных стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Владимир Путин прибыл в Анкару для участия в саммите