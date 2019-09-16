Омск, , 14:10 — REGNUM Губернатору Омской области Александру Буркову представили нового главу регионального следственного управления СКР Олега Винникова. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, рабочая встреча состоялась 16 сентября.

Руководителем СУ СКР по Омской области Винникова назначил президент РФ Владимир Путин. До нового назначения он работал в Амурской области.

Бурков пожелал Винникову успехов на новом посту.

Справка: Олег Винников родился 11 января 1971 года в Благовещенске Амурской области. В органах СКР работает с 2007 года. Имеет два высших образования (юридическое и педагогическое). До нового назначения являлся первым заместителем руководителя СУ СКР по Амурской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2018 года с должности главного следователя Омской области ушёл Андрей Кондин. Некоторое время он возглавлял СУ СКР по Бурятии, а затем стал министром региональной безопасности Омской области.

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