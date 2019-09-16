Москва, , 14:04 — REGNUM Законопроект о цифровом профиле граждан РФ Госдума обсудит в первом чтении на заседании 17 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Предполагается, что «цифровой профиль» даст возможность гражданам увидеть полную информацию о себе в своем аккаунте на портале госуслуг, а ведомства, в свою очередь, через систему смогут в автоматическом режиме предлагать конкретному гражданину подходящие именно ему государственные и соцуслуги.

Ранее правительство России поддержало законопроект об уточнении правовых норм с целью создания так называемых цифровых профилей физических и юридических лиц — совокупности цифровых записей, содержащихся в государственных информационных системах.

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