Тбилиси, , 13:59 — REGNUM Патриарх грузинской православной церкви Илия II благословил премьер-министра Грузии Георгия Гахария, сообщили в пресс-службе правительства Грузии.

Встреча состоялась в патриархии. Во время переговоров Илия II поздравил главу правительства с назначением на должность. Ранее патриарх отправил Гахарии письмо с поздравлением и напомнил, что «народ ждет перемен».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября парламент Грузии выразил вотум доверия обновленному составу правительства под руководством нового премьер-министра Георгия Гахария. Бывший председатель правительства Мамука Бахтадзе заявил о своей отставке 2 сентября.

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