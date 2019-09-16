Пекин, , 13:58 — REGNUM Отношения России и Китая являются образцом партнерства крупных держав, любые попытки «вбить клин» между двумя странами обречены на провал, заявила 16 сентября официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин.

«Мы делаем ставку на диалог, а не на конфронтацию, на партнерство, а не на альянс, а также не действуем против третьих стран, — сказала она. — Наши отношения стали великими и прочными».

По ее словам, отношения двух стран «выстояли перед изменениями на международной арене, они обладают большой жизненной силой, и перед ними широкие перспективы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил, что Китай и Россия друг для друга являются ключевыми партнерами, странам важно и впредь укреплять стратегическое взаимодоверие. По его словам, двум странам необходимо наращивать взаимную поддержку, уверенно следовать верным направлениям развития отношений, невзирая ни на какие помехи извне.

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