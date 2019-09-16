Новосибирск, 16 сентября 2019, 13:55 — REGNUM Избирательная комиссия Новосибирска утвердила результаты выборов мэра города и признала победителем Анатолия Локтя (КПРФ). Как сообщили ИА REGNUM в мэрии муниципалитета, торжественная церемония вступления градоначальника в должность назначена на 24 сентября.
«Избирательная комиссия только что официально утвердила итоги выборов и вручила мне временное удостоверение мэра Новосибирска», — прокомментировал Локоть.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы мэра Новосибирска состоялись 8 сентября. Анатолий Локоть (КПРФ) набрал на них 50,25% голосов. На втором месте оказался самовыдвиженец Сергей Бойко (18,56%). Явка составила 20,55%.
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