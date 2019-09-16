История вопроса

22 апреля 2019 года истекли полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя (КПРФ). Депутаты Горсовета Новосибирска на 36-ой сессии 19 июня назначили дату выборов на единый день голосования - 8 сентября 2019 года. Старт предвыборной кампании дан 20 июня. По словам спикера Совета депутатов Дмитрия Асанцева, о своём желании участвовать в выборах новосибирского градоначальника заявили порядка 13−14 кандидатов, но он не исключил, что количество желающих возрастёт. Отметим, что «Единая Россия» уже отказалась от выдвижения своего кандидата. И по мнению новосибирского политолога Сергея Бирюкова, «обобщенный анализ ситуации не позволяет оценивать конкуренцию на предстоящих выборах как слишком острую». Напомним, досрочные выборы мэра Новосибирска проходили 6 апреля 2014 года, после того как Владимир Городецкий в январе того же года досрочно сложил свои полномочия. Отметим, что прямые выборы мэров сохранились только в двух муниципальных образованиях Новосибирской области — в Новосибирске и Кольцово.