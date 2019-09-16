Москва, , 13:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару для участия в саммите Россия — Турция — Иран, посвящённом урегулированию ситуации в сирийском Идлибе, передаёт корреспондент ИА REGNUM 16 сентября.

Владимир Путин Kremlin.ru

Ранее турецкий лидер принял президента Ирана Хасана Рухани во дворце Чанкая в 11:30 по местному времени (совпадает с московским).

Трёхсторонний саммит Турции, России и Ирана в Анкаре посвящен сирийскому урегулированию. Помимо президента, Россию также будут представлять глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.