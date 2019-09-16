Анкара, 16 сентября 2019, 13:51 — REGNUM Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару на трехсторонний саммит с участием лидеров Турции и Ирана Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Рухани.
Трехсторонний саммит Турции, России и Ирана в Анкаре посвящен сирийскому урегулированию.
Россию также будут представлять глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.
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