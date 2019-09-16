Киев, , 13:52 — REGNUM Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан не исключил своего участия в выборах мэра Киева. Об этом он заявил 16 сентября в интервью «BBC Украина».

Он отметил, что выполнил большинство первостепенных задач на посту главы офиса президента Украины и теперь хочет «заняться чем-то серьезным».

На вопрос журналиста о наличии кандидатов на пост киевского градоначальника у команды президента Украины Владимира Зеленского, он ответил:

«Готового нет. Есть много неготовых… Кандидатур много. Может, я даже пойду».

Богдан уточнил, что всерьёз не думал о перспективах стать мэром, отметив, что в обществе его видят главным оппонентом действующего мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, в команде Зеленского нет чёткой позиции касательно проведения внеочередных местных выборов на Украине. Между внеочередными и очередными выборами слишком малый промежуток времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Богдан подтвердил возможность дестабилизации обстановки на Украине, к которой может быть причастен экс-президент страны Пётр Порошенко.

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