Тбилиси, , 13:43 — REGNUM Парламент Грузии вредную и вредительскую инициативу «Европейской Грузии», карательную как для Грузии и грузинского народа, так и для сотен тысяч проживающих за пределами страны соотечественников, не поддержит. Об этом на брифинге 16 сентября заявил один из лидеров партии «Грузинская мечта», председатель парламентского большинства депутат Георгий Вольский.

Текст заявления партии в ответ на инициативу «Европейской Грузии» он зачитал с листа. В заявлении пространно говорилось о том, что Грузия и ее нынешнее правительство остаются приверженными курсу на интеграцию с Евросоюзом и НАТО, стратегическое партнерство с США и сворачивать с этого пути не намерены.

От имени партии Вольский также сообщил, что решать проблемы объединения Грузии, преодоления оккупации и реализации евроатлантического выбора нынешнее правительство намерено исключительно мирным путем.

«Заявленная внешняя политика, итоги ее реализации наглядны и доступны. Имеются ввиду отношения с НАТО, США, ЕС и всеми партнерскими странами. Более чем наглядны принятые резолюции и акты, с учетом интересов Грузии. Правительство Грузии привержено этому выбору было и останется в будущем сторонником принципиальной, ответственной и последовательной политики», — говорится в зачитанном депутатом документе.

Он подчеркнул, что в течение всех 7 лет правления «Грузинская мечта» занята ликвидацией тех катастрофических последствий, до которых довело страну правление «Единого национального движения» со всеми его нынешними ответвлениями, включая и «Европейскую Грузию».

Вольский в очередной раз напомнил бывшим соратникам экс-президента Саакашвили о тех экономических санкциях, которые обрушились на Грузию при его правлении, о российских войсках, которым, по определению депутата, именно Саакашвили и его политика открыли путь на территории страны.

Нынешняя же инициатива «Европейской Грузии», учрежденной бывшими соратниками Михаила Саакашвили, по мнению правящей партии, нацелена на то, чтобы в очередной раз нанести удар по стране, ее населению и тем грузинским эмигрантам, которые обосновались и живут в России.

«Их («Европейской Грузии») цель состоит не в том, над чем каждодневно работает наше правительство, а на такой постановке вопроса, которая вызовет ответные действия и реальные санкции. Они обрушатся на наших виноделов, цитрусоводов. Вы знаете, что в условиях нашего правительства достигнута беспрецедентная диверсификация рынков: мы оформили договоры о свободной торговле с Европой и Китаем, что расширило наш экспортный рынок. Но реально то, что существует российский рынок, который в значительной мере определяет экономическое положение не только Грузии, но и всех стран, с которыми мы ведем внешнюю торговлю», — пояснил Вольский.

К сведению оппонентов депутат заявил, что правительству Грузии не нужно диктовать, как ему следует защищать экономические интересы своей страны. Вольский еще раз подчеркнул, что правящее большинство инициативу «Европейской Грузии» рассматривать не будет.

Ранее парламентская фракция «Европейской Грузии» предложила проект постановления из трех пунктов, выполнение которого, по мнению авторов документа, должно актуализировать вопрос оккупации территорий Грузии в международной повестке дня.

Эти пункты: вывод российских «оккупантских» войск с территорий Грузии и выполнение всех пунктов соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года, внесение списка «Отхозория-Татунашвили» во все пакеты санкций, которые США и ЕС вводят в отношении России, а также введение со стороны США и ЕС санкций в отношении тех компаний, которые ведут экономическую деятельность на «оккупированных территориях» Грузии.