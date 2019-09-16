Цхинвал, , 13:39 — REGNUM Сопредседатели Женевских дискуссий прибудут в Южную Осетию 17 сентября. Целью визита является обсуждение с югоосетинскими коллегами повестки дня предстоящего раунда дискуссий, сообщает 16 сентября информагентство «Рес».

В аппарате полномочного представителя Южной Осетии по постконфликтному урегулированию уточнили, что в делегацию войдут сопредседатель от Евросоюза Тойво Клаар, сопредседатель от ОБСЕ Рудольф Михалка, сопредседатель от ООН Джихан Султаноглу, сотрудник ООН Хайлу Мамо и другие.

Ближайший раунд Женевских дискуссий пройдет 8−9 октября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 2−3 июля 2019 года проходил 28-й раунд международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В ходе последних дискуссий участники переговоров продолжили обсуждение вопроса о принятии совместного устного заявления о приверженности сторон к неприменению силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. Но в очередной раз стороны не сумели согласовать компромиссный вариант текста устного заявления.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года и остаются единственной площадкой для диалога Грузии с Южной Осетией и Абхазией. В переговорах также принимают участие представители России, США, сопредседатели от ООН, ЕС и ОБСЕ. Главная цель дискуссий — достижение соглашения о неприменении силы между Цхинвалом и Тбилиси, Сухумом и Тбилиси.

Читайте ранее в этом сюжете: Новый раунд дискуссий в Женеве не принес Абхазии желаемого результата