Нью-Дели, , 13:45 — REGNUM Верховный суд Индии приложит все усилия для восстановления «нормальной жизни в штате Джамму и Кашмир», но в соответствии с интересами национальной безопасности. Об этом заявил председатель Верховного суда Индии Ранджан Гогой в комментарии к изданию India Today.

«Мы говорим о восстановлении с учетом национальной безопасности. Работа всех объектов должна быть восстановлена в соответствии с этим», — заявили он.

Как передавало ИА REGNUM, в начале августа 2019 года власти Индии приняли закон, лишающий штат Джамму и Кашмир особого статуса. В регионе было введено чрезвычайное положение, ограничено действие некоторых СМИ.

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