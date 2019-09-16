Пермь, , 13:36 — REGNUM Пермский край вошел в число экспериментальных площадок в части реализации проекта о внедрении четырехдневной рабочей недели на предприятиях в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Эксперимент пройдет на двух предприятиях, сообщают СМИ.

По данным «Эха Москвы в Перми», проект по внедрению сокращённой рабочей недели протестируют на АО «Сорбент» и «Медисорб».

Между тем, в пресс-службах «Сорбента» отметили, что не получали уведомлений об участии в эксперименте и не представляют, как возможные изменения отразятся на производительности труда, сообщает ura.ru.

Как информирует телеканал 360tv.ru, в пилотном формате проект начнет реализовываться уже с октября 2019 года. Пионерами станут Свердловская и Тюменская области, под эксперимент попадут также Пермский край и Члябинская область.

Добавим, сейчас в списке участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» значится 30 регионов и 266 предприятий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея перехода на сокращенную четырехдневную неделю принадлежит председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву. Однако он подчеркнул, что внедрение проекта зависит от экономических условий в России.

По данным информресурсов, в Минтруда запланировано совещание, где обсудят пилотные регионы и предприятия, на которых в тестовом режиме начнут отрабатывать проект.

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