Сеул, , 13:39 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено сделать всё возможное, чтобы поддержать переговоры КНДР и США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление президента страны.

Известно, что данное заявление было сделано Мун Чжэ Ином сегодня, 16 сентября, на совещании со старшими советниками.

«Наше будущее в новом порядке мира и процветания на Корейском полуострове» — подчеркнул президент.

Кроме того, Мун Чжэ Ин отметил важность саммитов Южной и Северной Кореи, а также КНДР и США, назвав их беспрецедентными событиями. По словам южнокорейского лидера, стремление к миру и доверию станет движущей силой процветания Корейского полуострова.

Также президент подчеркнул, что это общемировая задача, которая завершит последнюю в том мире холодную войну.

Известно, что в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке глава Южной Кореи намерен поддержать диалог КНДР и США, а также обсудить дальнейшие отношения Сеула и Вашингтона.