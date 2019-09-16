Ереван, , 13:29 — REGNUM Национальное Собрание Армении приняло в первом чтении законопроект о признании должностей директора Службы национальной безопасности и начальника полиции политическими. Проект был представлен оппозиционной фракцией «Просвещенная Армения».

Проектом предлагается исключить должности директора Службы национальной безопасности и начальника полиции из списка должностей служащих полиции и органов национальной безопасности и считать их политическими постами, установив также для них требования, предъявляемые к кандидату в депутаты.

По словам депутата Национального собрания Армении от фракции «Просвещенная Армения» Тарона Симоняна, при назначении начальников СНБ и полиции всегда наблюдались проблемы.

«Во время обсуждения структуры правительства неоднократно отмечалось, что эти две структуры являются политическими, соответственно, должны быть включены в состав правительства, однако все наши предложения игнорировались. Предлагаем, чтобы при назначении руководящих лиц применялись критерии, которые соответствовали бы требованиям, выдвигаемым перед кандидатами в депутаты или в члены правительства», — сказал Тарон Симонян.

По его словам, парламентская система правления подразумевает равные требования как к депутатам, членам правительства и судьям, так и сотрудникам других структур. В свою очередь, глава правящей парламентской фракции «Мой шаг» Лилит Макунц заявила, что фракция проголосует за принятие документа в первом чтении при условии, что ко второму чтению авторы документа проведут обсуждения с депутатами от правящей фракции и правительством Армении.