Ашхабад, , 13:29 — REGNUM В январе — июле 2019 года киргизско-туркменский товарооборот составил $6 млн 479 тысяч (417,7 млн рублей). Об этом заявил начальник отдела союза промышленников и предпринимателей Туркмении Довран Оразмырадов, выступая на киргизско-туркменском бизнес-форуме в столице Киргизии, передает «Tazabek».

По его словам, за семь месяцев с начала года туркменские компании и предприниматели поставили в Киргизию товаров на $2 млн 836 тысяч (более 182,8 млн рублей). Основу экспорта при этом составили помидоры, мучные изделия, постельное белье, а также сантехника и трубы.

Он также отметил, что киргизская сторона, в свою очередь, импортировала в Туркмению товаров на $3 млн 643 тысячи (более 234,8 млн рублей). Из Киргизии поставлялись лампы, пленки, пластмассовая продукция и оборудования для производства пряжи.