Вена, , 13:27 — REGNUM Ядерная деятельность КНДР продолжает оставаться причиной серьёзной обеспокоенности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом на сегодняшней Генеральной конференции агентства в Вене заявил исполняющий обязанности генерального директора МАГАТЭ Корнел Феруцэ.

Парад в КНДР Stefan Krasowski

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Он отметил, что МАГАТЭ готово вернуться к проведению проверок ядерной программы в этой стране, напомнив, что инспекторы агентства были вынуждены покинуть КНДР более десяти лет назад.

«Агентство готово сыграть существенную роль в проверке ядерной программы КНДР, если политическое соглашение будет достигнуто заинтересованными сторонами», — приводит ТАСС слова Феруцэ.

В МАГАТЭ также призвали Пхеньян полностью выполнять обязательства соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и сотрудничать с агентством.

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Пхеньян дал пояснения по своим последним ракетным испытаниям

Как сообщало ИА REGNUM, рано утром 10 сентября южнокорейские военные сообщили о запуске с территории Северной Кореи двух снарядов. Известно, что они преодолели расстояние в 330 км. Испытаниями лично руководил глава государства Ким Чен Ын. Запуск был проведён с целью проверки нового оружия в действии. Париж осудил ракетные испытания Пхеньяна и призвал КНДР воздерживаться от провокационных действий.

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