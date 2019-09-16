16 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

Российское военное ведомство и руководство ВМФ имеет твёрдое желание получить вертолётоносцы, но ещё не определена до конца концепция их применения и не выработан облик УДК, особенно с учётом ограниченных возможностей российского кораблестроения. Попробуем разобраться в том, насколько необходимы для современного Военно-морского флота России такие корабли и каковы перспективы их строительства на российских верфях.

Леонид Нерсисян, , 13:26 — REGNUM 11 сентября 2019 года ТАСС, ссылаясь на два своих источника в судостроительной отрасли, сообщил, что уже в 2020 году на Крымском судостроительном заводе «Залив» могут быть заложены два универсальных десантных корабля (УДК) водоизмещением в 15 тысяч тонн, имеющих доковую камеру и авиагруппу, насчитывающую более 10 вертолётов различного назначения. Однако вскоре глава Объединённой Судостроительной Корпорации (ОСК) Алексей Рахманов опроверг эту информацию, заявив при этом, что пока не определено место строительства подобных кораблей, а также, что ещё важнее, отсутствует утверждённый проект УДК.

Флаг России

Вопрос строительства УДК неоднократно поднимался в российских СМИ за последние несколько лет, но при этом официальные заявления представителей военно-промышленного комплекса (ВПК) не вносят в этот вопрос никакой ясности. Так, в 2017 году зампред российского правительства по вопросам ВПК Юрий Борисов (занимавший на тот момент должность заместителя Министра обороны России) заявил, что проектирование и строительство десантных вертолётоносцев включено в новую Госпрограмму вооружений до 2027 года (ГПВ-2027). И как заявлял тогда Борисов, первый вертолётоносец рассчитывалось получить уже к 2022 году, что уже, очевидно, невозможно. Год спустя глава российского Минпромторга Денис Мантуров сделал весьма пространное заявление о том, что «вопросы, связанные со строительством вертолётоносцев, находятся в стадии обсуждения», но при этом отметил, что вертолётоносцы «в чистом понимании этого слова» строится, не будут. Планы строительства двух УДК присутствуют в нынешней госпрограмме, но, как сообщалось в СМИ ранее, в 2020 году лишь планировалось приступить к проектированию данных кораблей.

Судя по всему, российское военное ведомство и руководство ВМФ имеет твёрдое желание получить вертолётоносцы, но ещё не определена до конца концепция их применения и не выработан облик УДК, особенно с учётом ограниченных возможностей российского кораблестроения. Попробуем разобраться в том, насколько необходимы для современного Военно-морского флота России такие корабли и каковы перспективы их строительства на российских верфях.

«Мистрали» понадобились бы в Сирии

В 2011 году Россия заказала у Франции постройку двух универсальных десантных кораблей класса «Мистраль», а также заключила соглашение о лицензионной постройке ещё двух таких кораблей уже на российских верфях. Однако, после событий 2014 года в Крыму и на Юго-Востоке Украины, Франция отказала России в передаче уже построенных и получивших названия («Владивосток» и «Севастополь») кораблей. Таким образом, в 2014 году Россия утратила возможность быстрого получения современных вертолётоносцев и вопрос их наличия в составе флота является в какой-то степени «больной темой». Стоит заметить, что с момента переговоров о приобретении «Мистралей» и до событий 2014 года, эта сделка рассматривалась в российских СМИ исключительно в негативном ключе, а сами корабли назывались бесполезными. Однако время показало несостоятельность подобных утверждений.

Начиная с 2012 года Россия начала активно оказывать материальную и военную помощь правительству Сирии, в условиях ведущейся на её территории гражданской войны. Доставка военных грузов осуществлялась силами десантных кораблей российского флота, а их регулярные рейды в Сирию даже получили на Западе название «Сирийский экспресс». Использование десантных кораблей для этих целей было неслучайным — в отличие от гражданского корабля их невозможно задержать или досмотреть, так как они являются боевыми кораблями российского флота.

Начало российской военной операции в Сирии в 2015 году многократно увеличило нагрузку на десантные силы флота, которые на первых порах обеспечивали снабжение российской военной группировки и вынудило их действовать в условиях полного напряжения сил. Для снабжения группировки ВС России в Сирии задействовались большие десантные корабли со всех четырёх российских флотов. В этих условиях, наличие вертолётоносцев, которые, помимо всего прочего, имели бы вертолётную группу и могли бы выполнять роль штаба соединения кораблей, было бы очень кстати.

С другой стороны, начавшаяся в 2015 году военная операция в Сирии выявила удручающее состояние гражданского транспортного флота. Уже в 2015 году Россия была вынуждена экстренно закупить несколько крупных транспортных судов в Украине и Турции и поставить их на линию «Сирийского экспресса». Позднее, в Греции были приобретены три крупных контейнеровоза класса «Спарта», которые в настоящий момент осуществляют большую часть перевозок по снабжению российской военной группировки в Сирии, что существенно снизило нагрузку на десантные корабли.

Каким может стать российский УДК?

На текущий момент десантные силы ВМФ России находятся не в лучшем состоянии. Всего ВМФ России насчитывает 4 больших десантных корабля проекта 1171 (способны перевезти батальон морской пехоты со всей техникой и вооружением) и 15 БДК пр. 775 (могут перевезти батальон морской пехоты и 12 единиц бронетехники). Самый молодой БДК пр. 775 имеет срок службы в 28 лет, а самый старый — 42 года. Средний возраст БДК пр. 1171 и вовсе составляет почти полвека. Очевидно, десантные силы российского флота нуждаются в срочном обновлении, с чем, однако, имеются серьёзные проблемы. В июне 2018 года российский флот пополнился десантным кораблём пр. 11 771 «Иван Грен», строившимся почти 14 лет. Впрочем, второй корабль данного проекта — «Пётр Моргунов» строился гораздо быстрее. Заложенный в 2015 году, он уже достроен, заселён экипажем и готовится к началу испытаний.

23 апреля 2019 года на Калининградском судостроительном заводе «Янтарь» состоялась закладка сразу двух новых десантных кораблей — «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». Несмотря на то, что эти корабли сохраняют шифр пр. 11 711 фактически они строятся по уже усовершенствованному проекту. Их водоизмещение будет увеличено с 5 до 7−8 тысяч тонн, а судя по силуэту на плакате во время церемонии закладки, они будут иметь смещённую к носу надстройку и обширную полётную палубу в кормовой части корабля, и соответственно, авиагруппу из нескольких вертолётов.

С учётом развития десантных сил ВМФ России за последние годы и состояния российской кораблестроительной отрасли одним из возможных сценариев является дальнейшая эволюция проекта 11 771 и плавная трансформации его в полноценный УДК — рост водоизмещения за 10 тысяч тонн, оснащение доковой камерой и увеличение авиагруппы. В таком случае, перспективный российский УДК будет сопоставим по облику и характеристикам с голландским «Роттердамом».

Строительство же больших УДК, по типу «Мистраля», со сплошной полётной палубой и водоизмещением свыше 20 тысяч тонн едва ли возможно в обозримом будущем. В условиях проблем кораблестроительной отрасли, строительства множества боевых кораблей и подлодок различных классов с серьезным срывом запланированных сроков, попытка строительства подобного корабля стоила бы чрезмерно дорого, и привела бы к блокированию ценных судостроительных мощностей на очень долгие сроки, учитывая низкие темпы строительства кораблей ВМФ России.