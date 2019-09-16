Киев, 16 сентября 2019, 13:31 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Богдан 16 сентября в интервью «BBC Украина» прокомментировал возможность государственного переворота на Украине.
Журналист задал ему вопрос о возможной подготовке переворота в стране, к которому может иметь отношение экс-президент Украины Пётр Порошенко.
Он также отметил, что Порошенко могло быть выгодно наличие задержанных граждан Украины на территории России.
Напомним, ранее журналисты издания Strana.ua сфотографировали личную переписку депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга Народа» Лизы Богуцкой. В ней было сказано, что глава МВД Украины Арсен Аваков сохранил свой пост в новом правительстве, поскольку это помешает осуществить государственный переворот, который готовит Порошенко.
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