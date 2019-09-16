Киев, , 13:31 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Богдан 16 сентября в интервью «BBC Украина» прокомментировал возможность государственного переворота на Украине.

Журналист задал ему вопрос о возможной подготовке переворота в стране, к которому может иметь отношение экс-президент Украины Пётр Порошенко.

«Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации — да», — сказал Богдан.

Он также отметил, что Порошенко могло быть выгодно наличие задержанных граждан Украины на территории России.

«Мне кажется, что Петру Алексеевичу было выгодно держать наших пленников там для того, чтобы этим аргументом влиять на мнения ведущих политиков мира», — считает Богдан.

Напомним, ранее журналисты издания Strana.ua сфотографировали личную переписку депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга Народа» Лизы Богуцкой. В ней было сказано, что глава МВД Украины Арсен Аваков сохранил свой пост в новом правительстве, поскольку это помешает осуществить государственный переворот, который готовит Порошенко.

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