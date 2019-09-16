Мадрид, , 13:16 — REGNUM Отказать в экстрадиции бывшего главу военной разведки Венесуэлы Уго Карвахаля в США решила после заседания 16 сентября Национальная судебная коллегия. Об этом сообщило испанское агентство «Analitica» со ссылкой на источники в Национальном суде.

В Соединенных Штатах бывшего главного разведчика страны обвиняют в участии в наркобизнесе и сотрудничестве с колумбийской повстанческой группой.

Как сообщало ИА REGNUM, Уго Карвахаль 12 сентября обращался к Национальной судебной коллегии с просьбой отказать американским властям. Их запрос он назвал незаконным и полным ошибок.