Москва, , 13:09 — REGNUM Бывший сотрудник администрации президента России Олег Смоленков, которого американские СМИ назвали «шпионом ЦРУ», некоторое время работал в российском посольстве в Вашингтоне. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«Тут мне больше прокомментировать нечего. Я его лично не знала, не пересекались», — добавила в интервью Telegram-каналу «Расстрига» дипломат.

По словам Захаровой, из «личностных оценок сослуживцев» она знает, что Смоленков «занимался хозяйственными вопросами». Официальный представитель МИД РФ также подчеркнула, что CNN при подготовке материала о Смоленкове в российское дипломатическое ведомство за комментариями не обращался.

«Это странная ситуация. Обычно они просят нас о комментарии, если речь идет о подобных сюжетах», — заявила Захарова, назвав публикацию «элементом формирования предпочтений» аудитории CNN.

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Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября телеканал CNN опубликовал материал, в котором заявлялось, что в мае 2017 года США в рамках секретной операции экстренно эвакуировали за пределы страны высокопоставленного чиновника из российских государственных структур. Со ссылкой на источники в американской разведке телеканал сообщил, что он долгое время являлся «одним из наиболее высокопоставленных информаторов» ЦРУ во властных структурах России.

В Кремле подтвердили сведения о работе гражданина РФ Олега Смоленкова в администрации президента РФ. Как уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Смоленков был уволен внутренним распоряжением несколько лет назад, при этом его должность не относилась к категории высших должностных лиц, так называемых указных должностей. Кроме того, по словам официального представителя Кремля, предполагаемый «шпион» ЦРУ не имел прямых контактов с президентом РФ Владимиром Путиным. Кроме того, по словам официального представителя Кремля, не был допущен к секретным сведениям.

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