Вильнюс, , 13:07 — REGNUM Литовская комиссия по радио и телевидению добилась через суд запрета на работу ещё четырёх интернет-трансляторов, через которые литовские пользователи IP TV могли смотреть в том числе и российские каналы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 сентября.

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Под запрет попали сайты news-rus.tv,newru.tv, tebox.euи yts.lt.

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После регулярного запрета трансляции российских каналов в Литве через официальных кабельных операторов, значительное число жителей стали использовать IP TV через интернет. В настоящий момент различных ресурсов, которые предоставляют услуги просмотра российского ТВ в режиме реального времени, несколько сотен. Кроме того, сами литовские цензоры подтверждают, что подобные запреты сродни «борьбе с ветряными мельницами», поскольку администраторы уже запрещённых ресурсов меняют один символ в домене своих порталов, и вновь становятся видимыми в Литве, создавая сотни «зеркал» своих сайтов.

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