Минск, , 13:10 — REGNUM России и Белоруссии придётся вернуться к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 16 сентября на встрече с главой Государственного таможенного комитета (ГТК) Юрием Сенько, передает БелТА.

Лукашенко напомнил, что не раз обсуждал проблему со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Вероятно, этот вопрос будет поднят при утверждении программы совместных действий, отметил он.

«Не будем же мы постоянно на коленях ползать перед своим старшим братом и вымаливать какие-то крохи», — заявил Лукашенко.

По его словам, российский налоговый маневр отразился на Белоруссии сокращением поступлений от вывозных таможенных пошлин за нефтепродукты.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Москва и Минск ведут переговоры по актуальным вопросам двухстороннего сотрудничества, так, 6 сентября премьер-министры обоих стран подписали программу интеграции в рамках Союзного государства. С налоговым маневром связано одно из разногласий сторон, так как Белоруссия хочет компенсировать потери из-за ухудшающихся условий торговли нефтью.

Читайте также: Мы заберём две нитки нефтепровода «Дружба» — Лукашенко

А также: Налоговый маневр в нефтяной отрасли России: в чем ошибка Минска?