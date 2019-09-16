Киев, 16 сентября 2019, 13:09 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди. Об этом он заявил 16 сентября в интервью «BBC Украина».
Таким образом, Богдан отреагировал на заявления некоторых представителей «Слуги народа», которые утверждают, что офис президента Украины пытается превратить парламентскую фракцию в «ручных животных».
Богдан также рассказал, что в ходе подготовки к парламентским выборам, в партию попали случайные люди:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Богдан заявил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина дают надежду на урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе.
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