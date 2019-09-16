Киев, , 13:09 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди. Об этом он заявил 16 сентября в интервью «BBC Украина».

«Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек. У каждого из нас есть фобии: и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека», — рассказал он.

Таким образом, Богдан отреагировал на заявления некоторых представителей «Слуги народа», которые утверждают, что офис президента Украины пытается превратить парламентскую фракцию в «ручных животных».

Богдан также рассказал, что в ходе подготовки к парламентским выборам, в партию попали случайные люди:

«Есть 254 человека, большинство из них пришли не из твоего круга общения. Часть людей пришла реально из Фейсбука (социальная сеть Facebook — ИА REGNUM). Часть людей мы в интернете искали: кто популярен по этому округу — мы ему звонили и спрашивали: «Идёшь от нас? Завтра надо отнести документы», — рассказал глава офиса президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Богдан заявил, что переговоры президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина дают надежду на урегулирование вооружённого конфликта в Донбассе.

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